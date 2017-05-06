BugÃ¼n Deniz GezmiÅŸ'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼ Deniz GezmiÅŸ neden idam edildi

Devrimci hareketinin Ã¶nemli isimlerinden Deniz GezmiÅŸ bugÃ¼n yaÅŸasaydÄ± 70 yaÅŸÄ±nda olacaktÄ±

Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden Deniz GezmiÅŸ’in bugün 70. doÄŸum günü… Türkiye Halk KurtuluÅŸ Ordusu (THKO)’nun kurucu üyesi olan Deniz GeçmiÅŸ ve arkadaÅŸlarÄ± 16 Temmuz 1971’de baÅŸlayan THKO-1 DavasÄ±’nda TCK’nin 146. maddesini ihlal ettiÄŸi gerekçesiyle, 9 Ekim 1971’de 146/1 maddesi uyarÄ±nca idam cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

DENÄ°Z GEZMÄ°Åž KÄ°MDÄ°R?

Deniz GezmiÅŸ, 27 Åžubat 1947’de Ankara’nÄ±n AyaÅŸ ilçesinde doÄŸdu. Annesi ve babasÄ±nÄ±n öÄŸretmen olmasÄ± nedeniyle ilk ve ortaöÄŸremini Sivas’ta yaptÄ±.

ArdÄ±ndan liseyi Ä°stanbul’da okudu. 1965 yÄ±lÄ±nda Türkiye Ä°ÅŸçi Partisi’nin Üsküdar ilçe baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday oldu. Deniz GezmiÅŸ henüz lise yÄ±llarÄ±ndayken tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sol görüÅŸ ile genç yaÅŸta kendini eylemlerin ortasÄ±nda buldu. 31 AÄŸustos 1966 tarihinde Ankara’dan Ä°stanbul’a yürüyen Çorum Belediyesi temizlik iÅŸçilerinin, Taksim AnÄ±tÄ±’na çelenk koymalarÄ± sÄ±rasÄ±nda Türk-iÅŸ yöneticilerini protesto eden grupla beraber yaptÄ±ÄŸÄ± eylem sonucunda tutuklanarak gözlatÄ±na alÄ±ndÄ±. Bu olay Deniz GezmiÅŸ‘in ilk gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±ydÄ±.

Deniz GezmiÅŸ 1966 yÄ±lÄ±nÄ±n KasÄ±m ayÄ±nda Ä°stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. ArdÄ±ndan 19 Ocak 1967’de Türkiye Milli Talebe Fedarsayonu’nunda çÄ±kan olaylarda arkadaÅŸlarÄ± ile gözaltÄ±na alÄ±ndÄ± ancak kÄ±sa bir süre sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. 22 KasÄ±m 1967’de ise öÄŸrenci örgütlerinin düzenleddiÄŸi KÄ±brÄ±s Mitingi sÄ±rasÄ±nda AÅŸÄ±k Ä°hsani ile birlikte ABD bayraÄŸÄ±nÄ±n yakÄ±lmasÄ± nedeniyle tekrar gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

30 Ocak 1968’de hukuk fakültesindeki arkadalarÄ± ile birlikte Devrimci Hukuklular Örgütü’nü kurdu ve hemen ardÄ±ndan 7 Mart 1968’de Ä°stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi konferans salonunda düzenlenen AIESEC genel kurul toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸma yapan devlet bakanÄ± Seyfi Öztürk’ü protesto ettiÄŸi için bir kez daha tutuklandÄ±. 2 MayÄ±s 1968’e kadar tutuklu kalan Deniz GezmiÅŸ, yargÄ±landÄ± ancak beraat etti.

12 Haziran 1968’de Ä°stanbul Üniversitesi’nin iÅŸgal edilmesinde önderlik etti. Ä°ÅŸgal Konseyi adÄ± verilen grupun lideri olarak BaltalimanÄ±’nda yapÄ±lan görüÅŸmelere katÄ±lan Deniz GezmiÅŸ, öÄŸrenci haklarÄ±nÄ±n elde edilmesinde etkili oldu. 30 Temmuz’da 6. Filo’nun Ä°stanbul’a giriÅŸini protesto etmek suçundan tutuklandÄ±.

Deniz GezmiÅŸ, Milli Demokratik Devrim görüÅŸünün öÄŸrenciler arasÄ±nda yayÄ±lmasÄ±nda etkili oldu. 1968 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan öÄŸrenci eylemlerinde Cihan Alptekin, Mustafa Lütfi KÄ±yÄ±cÄ±, Mustafa Ä°lker Gürkan, Cevat ErciÅŸli, Selahattin Okur, Saim Kurul ve Erim Süerkan ile birlikte Devrimci ÖÄŸrenci BirliÄŸi’ni kurdu. ArdÄ±ndan 1 KasÄ±m 1968’de Türkiye Milli Gençlik TeÅŸkilatÄ±’nÄ±n da içinde bulunduÄŸu AÜTB, DÖB ve ODTÜÖB’nin de içinde bulunduÄŸu “Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal YürüyüÅŸü”‘nü düzenledi. 28 KasÄ±m 1968’de ABD büyükelçisinin Ä°stanbul’a geliÅŸini prototesto etmek amacÄ±yla düzenlenen eylemde tutuklandÄ± ancak tekrar serbers bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Deniz GezmiÅŸ bu dönemde 2-3 aylÄ±k tutuklanma süreçleri geçirdi. 16 Mart 1969’da Ä°stanbul Üniversitesi’nde düzenlediÄŸi öÄŸrenci hareketleri nedeniyle 19 Mart’ta tutuklandÄ± ve 3 Nisan’a kadar tutukluluÄŸu devam etti. ArdÄ±ndan Ä°stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öÄŸrencilerinin düzenlediÄŸi protesto gösterilerine önderlik etti. ÇÄ±kan çatÄ±ÅŸmalarda yaralandÄ±. 23 Haziran 1969’da TMGT’nin toplsndÄ±ÄŸÄ± 1. Devrimci Miliyetçi Gençlik KurultayÄ±’nsa FKF Genel BaÅŸkanÄ± Yusuf Küpeli ile birlikte bir program hazÄ±rladÄ±ktan sonra hakkÄ±nda tutuklama kararÄ±nÄ±n olmasÄ±ndan dolayÄ± Filistin’e kaçtÄ±.

1 Eylül 1969’a kadar Filistin’de kaldÄ±. Bu dönemde üniversiteyi iÅŸgalden dolayÄ± Hukuk Fakültesin’den atÄ±ldÄ±. 23 Eylül 1969’da hukuk fakültesinde olduÄŸu bir sÄ±ra polis tarafÄ±ndan yakalarak gözaltÄ±na alÄ±nda da 25 KasÄ±m’da serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan YÄ±ldÄ±z Devlet ve Mühendislik Akademisi’nde Battal MehetoÄŸlu’nun saÄŸcÄ±lar tarafÄ±ndan öldürülmesi olayÄ±nda okulda yapÄ±lan aratÄ±rmalarda Deniz GezmiÅŸ‘e ait olduÄŸu önesürülen silahlarÄ±n ele geçirlmesi üzerine hakkÄ±nda tekrar tutuklama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. 20 AralÄ±k 1969’da tutuklanan Deniz GezmiÅŸ, 18 Eylül 1970’e kadar hapis yattÄ±.

Hapisten çÄ±kmasÄ±ndan sonra öÄŸrenci hareketlerinden uzaklaÅŸtÄ± ve Sinan Cemgil ve Hüseyin Ä°nan’la birlikte Türkiye Halk KurtuluÅŸ Ordusu’nu kurdu. Türkiye’de silahlÄ± mücedele veren ilk siyasi örgüt olan THKO, baÄŸÄ±msÄ±z ve demokratik bir Türkiye için mücadele yürürttü. Sosyalist gençliÄŸin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu örgüt Hüseyin Ä°nan, Sinan Cemgil, Yusuf Aslan, Alparslan ÖzdoÄŸan, Deniz GezmiÅŸ ve Cihan Alptekin tarafÄ±ndan kurulmuÅŸtu. Bir takÄ±m eylemlerden sonra 4 Mart 1971’de yayÄ±nlanan bir bildiri ile örgüt kamuoyuna tanÄ±tÄ±ldÄ±.

Ä°lk silahlÄ± eylemleri 29 Ocak 1970 tarihinde verdi ve 12 Mart dönemi boyunca faaliyetlerini dürdürdü. Daha sonra bu örgüt içinde Yusuf Aslan, Hüseyin Ä°nan ve Deniz GezmiÅŸ’in de bulunduÄŸu idam kararÄ±nÄ±n iptali için çalÄ±ÅŸmalarda bulundu. Kadir Manga ve Alparslan ÖzdoÄŸan’nÄ±n Nurhak’ta, Cihan Alptekin ve Ömer Ayna’nÄ±n KÄ±zÄ±ldere’de öldürülmesinden sonra Deniz GezmiÅŸ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ä°nan‘nÄ±n idamÄ±yla bu örgüt daÄŸÄ±ldÄ±.

Deniz GezmiÅŸ, 11 Ocak 1971’de Türkiye Halk KurtuluÅŸ Ordusu adÄ±na Ankara Ä°ÅŸ BankasÄ±, Emek Åžubesi’nin soygununda yeraldÄ±. Bu sÄ±rada Deniz GezmiÅŸ hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± ve polisten kaçmaktaydÄ±. 1971 yÄ±lÄ±nda gerçekleÅŸen 12 Mart darbesinin hemen ardÄ±ndan Yusuf Aslan ile birlikte Sivas’a giderken motorsikletlerinin bozulmasÄ±yla gelen ihbarla 16 KasÄ±m 1971’de tutuklandÄ±. Gemenek’te yakalandÄ±ktan sonra Kayseri’ye getirildi. ArdÄ±ndan Ankara’ya o dönem içiÅŸleri bakanÄ± olan Haldun MenteÅŸeoÄŸlu’na götürüldü.

16 Temmuz 1971’de SÄ±kÄ±yönetim Mahkemesi, AltÄ±ndaÄŸ Veteriner Okulu binasÄ±nda TuÄŸgeneral Ali Elverdi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki, Baki TuÄŸ savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. 9 Ekim 1971’de son bulan mahkeme’de TCK’nÄ±n 146. maddesinin ihlali gerekçesiyÅŸe 9 Ekim 1971’de idama mahkum edildi. 6 MayÄ±s 1972 tarihinde Yusuf Aslan, Hüseyin Ä°nan ile birlikte saat 1.00-3.00 arasÄ±nda Ankara Merkez KapalÄ± Cezaevi’nde idam edildi.

Deniz GezmiÅŸ‘in son istekleri hakkÄ±nda kesin bir bilgi mevcut deÄŸildir. Yazar Erdal Öz’ün yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmlerde en son olarak Rodrigo’nun Aranjuez Konçertosunu dinlemek ve bir bardak çay içmek istediÄŸi geçse de avukatÄ± bunu doÄŸrulamamÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak ölümünden sonra kendisi gibi devrimci arkadaÅŸÄ± Taylan Özgür’ün yanÄ±na gömülmek istediÄŸi babasÄ±na yazdÄ±ÄŸÄ± mektupta yerlamaktadÄ±r.

Deniz GezmiÅŸ’in babasÄ±na yazdÄ±ÄŸÄ± son mektup…

“Baba,

Mektup elinize geçtiÄŸinde ben aranÄ±zdan ayrÄ±lmÄ±ÅŸ bulunuyorum. Ben ne kadar üzülmeyin dersem yine de üzüleceÄŸinizi biliyorum. Fakat bu durumu metanetle karÅŸÄ±lamanÄ± istiyorum, insanlar doÄŸar, büyür, yaÅŸar, ölürler, önemli olan çok fazla yaÅŸamak deÄŸil, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± süre içinde fazla ÅŸeyler yapabilmektir. Bu nedenle ben erken gitmeyi normal karÅŸÄ±lÄ±yorum. Ve kaldÄ± ki benden evvel giden arkadaÅŸlarÄ±m hiçbir zaman ölüm karÅŸÄ±sÄ±nda tereddüt etmemiÅŸlerdir. Benim de düÅŸmeyeceÄŸimden ÅŸüphen olmasÄ±n, oÄŸlun, ölüm karÅŸÄ±sÄ±nda aciz ve çaresiz kalmÄ±ÅŸ deÄŸildir, o bu yola bilerek girdi ve sonunun da bu olduÄŸunu biliyordu. Seninle düÅŸüncelerimiz ayrÄ± ama beni anlayacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyorum. Sadece senin deÄŸil Türkiye’de yaÅŸayan Kürt ve Türk halklarÄ±nÄ±n da anlayacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Cenazem için avukatlarÄ±ma gerekli talimatÄ± verdim. AyrÄ±ca savcÄ±ya da bildireceÄŸim. Ankara’da 1969’da ölen arkadaÅŸÄ±m Taylan Özgür’ün yanÄ±na gömülmek istiyorum. Onun için cenazemi Ä°stanbul’a götürmeye kalkma, annemi teselli etmek sana düÅŸüyor, kitaplarÄ±mÄ± küçük kardeÅŸime bÄ±rakÄ±yorum. Kendisine özellikle tembih et. Onun bilim adamÄ± olmasÄ±nÄ± istiyorum, bilimle uÄŸraÅŸsÄ±n ve unutmasÄ±n ki bilimle uÄŸraÅŸmak da bir yerde insanlÄ±ÄŸa hizmettir, son anda yaptÄ±klarÄ±mdan en ufak piÅŸmanlÄ±k duymadÄ±ÄŸÄ±mÄ± belirtir, seni, annemi, aÄŸabeyimi ve kardeÅŸimi devrimciliÄŸimin olanca ateÅŸi ile kucaklarÄ±m.

OÄŸlun Deniz GezmiÅŸ. Merkez Cezaevi”

Kaynak: Sözcü