Sahte estetik uzmanÄ± hakkÄ±nda flaÅŸ karar

Adana'da yaÅŸayan hemÅŸire Merve KeleÅŸ'e yaptÄ±klarÄ± nedeniyle sahte estetik uzmanÄ± hapis cezasÄ±na Ã§aptÄ±rÄ±ldÄ±

Adana’da internet üzerinden kendisini ‘estetik uzmanÄ±’ olarak tanÄ±tÄ±p silikon yaparak kadÄ±nlarÄ±n hayatÄ±nÄ± kabusa çeviren kuaför Soner Gülnaz (34), 2012 yÄ±lÄ±nda bir marketten çaldÄ±ÄŸÄ± 2 ÅŸiÅŸe alkolden dolayÄ± hÄ±rsÄ±zlÄ±k suçundan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan 5 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Teslim olmayarak firari yaÅŸayan Gülnaz, polis tarafÄ±ndan yakalanarak cezaevine gönderildi. Ä°nsanlarÄ±n saÄŸlÄ±klarÄ±yla oynayan Gülnaz, üzerine atÄ±lan suçlamalarÄ± kabul etmedi.

MARKETTEN RAKI ÇALDI

KadÄ±n kuaförü Soner Gülnaz’a dudak estetiÄŸi yaptÄ±ran hemÅŸire Merve KeleÅŸ (22) ve dudak dolgusu yaptÄ±ran Güllü Sel’in (32) hayatlarÄ± kabusa döndü. Kendilerini bu hale getiren kuaför Soner Gülnaz’dan ÅŸikayetçi olan kadÄ±n eski saÄŸlÄ±klarÄ±na kavuÅŸmak için tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Bu arada genç kadÄ±nlarÄ±n kendilerini bu hale getirdiklerini iddia ettikleri Soner Gülnaz, 2012 yÄ±lÄ±nda bir marketten farklÄ± zamanlarda alkol çalarken yakalandÄ±ÄŸÄ±, açÄ±lan davada hÄ±rsÄ±zlÄ±k suçundan 5 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.