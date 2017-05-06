Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/05/2017 11:55

Dikkat 6 il iÃ§in kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ

DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'ndeki 6 ilde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge MüdürlüÄŸünden alÄ±nan bilgiye göre, AÄŸrÄ±, Erzurum, Kars, IÄŸdÄ±r, Tunceli ile Ardahan'da havanÄ±n parçalÄ± ve çok bulutlu olacaÄŸÄ±, öÄŸle saatlerinden itibaren saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanaÄŸÄ±n etkisini göstereceÄŸi tahmin ediliyor.

SÄ±caklÄ±klarÄ±n mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi bölgede, rüzgarÄ±n ara sÄ±ra kuzeyden orta kuvvette eseceÄŸi öngörülüyor.Bölgede gece en düÅŸük hava sÄ±caklÄ±klarÄ± Ardahan'da 4, Erzincan ve Erzurum'da 6, Kars ve AÄŸrÄ±'da 7, Tunceli'de 10, IÄŸdÄ±r'da 13 derece kaydedildi.Günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n ise Tunceli ve Erzincan'da 24, IÄŸdÄ±r'da 22, Ardahan'da 18, AÄŸrÄ±'da 17, Erzurum ve Kars'ta 16 derece olmasÄ± bekleniyor.

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