Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/05/2017 18:48

Askeri araÃ§ devrildi Ã§ok sayÄ±da asker yaralÄ±

askeri araÃ§

ÅžÄ±rnak'Ä±n Cizre ilÃ§esinde askerleri taÅŸÄ±yan zÄ±rhlÄ± araÃ§ devrildi. Kaza sonucunda 9 asker yaralandÄ±

ÅžÄ±rnak'Ä±n Cizre Ä°lçesi yakÄ±nlarÄ±nda bulunan Saklan Deresi'nde, askerleri taÅŸÄ±yan zÄ±rhlÄ± aracÄ±nÄ±n devrilmesi sonucu 9 asker yaralandÄ±.Cizre ile Ä°dil ilçeleri arasÄ±nda bulunan Åžerafettin Elçi HavalimanÄ±'na kargo uçaklarÄ± ile gelen özel eÄŸitimli askerleri, 23'üncü Jandarma SÄ±nÄ±r Tümen KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na taÅŸÄ±yan zÄ±rhlÄ± araç Cizre ilçesine 2 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Saklan Deresi yakÄ±nlarÄ±nda henüz belirlenemeyen nedenle devrilerek, ÅŸarampole yuvarlandÄ±. Saat 17.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen kazada yaralanan askerler, yoldan geçen sivil araç sürücüleri ve daha sonra olay yerine çaÄŸrÄ±lan ambulanslar ile Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayÄ±da güvenlik görevlisi sevk edilirken, hava alanÄ±ndan gelen ve askerleri taÅŸÄ±yan onlarca zÄ±rhlÄ± araç da olaÄŸanüstü güvenlik önlemleri altÄ±nda Cizre'den geçerek ÅžÄ±rnak'a gitmek üzere yollarÄ±na devam etti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Ä°stanbul beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±nda etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava doluya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼

saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ

Dikkat 6 il iÃ§in kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'ndeki 6 ilde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak bekleniyor

Merve KeleÅŸ

Sahte estetik uzmanÄ± hakkÄ±nda flaÅŸ karar

Adana'da yaÅŸayan hemÅŸire Merve KeleÅŸ'e yaptÄ±klarÄ± nedeniyle sahte estetik uzmanÄ± hapis cezasÄ±na Ã§aptÄ±rÄ±ldÄ±