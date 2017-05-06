Askeri araÃ§ devrildi Ã§ok sayÄ±da asker yaralÄ±

ÅžÄ±rnak'Ä±n Cizre ilÃ§esinde askerleri taÅŸÄ±yan zÄ±rhlÄ± araÃ§ devrildi. Kaza sonucunda 9 asker yaralandÄ±

ÅžÄ±rnak'Ä±n Cizre Ä°lçesi yakÄ±nlarÄ±nda bulunan Saklan Deresi'nde, askerleri taÅŸÄ±yan zÄ±rhlÄ± aracÄ±nÄ±n devrilmesi sonucu 9 asker yaralandÄ±.Cizre ile Ä°dil ilçeleri arasÄ±nda bulunan Åžerafettin Elçi HavalimanÄ±'na kargo uçaklarÄ± ile gelen özel eÄŸitimli askerleri, 23'üncü Jandarma SÄ±nÄ±r Tümen KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na taÅŸÄ±yan zÄ±rhlÄ± araç Cizre ilçesine 2 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Saklan Deresi yakÄ±nlarÄ±nda henüz belirlenemeyen nedenle devrilerek, ÅŸarampole yuvarlandÄ±. Saat 17.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen kazada yaralanan askerler, yoldan geçen sivil araç sürücüleri ve daha sonra olay yerine çaÄŸrÄ±lan ambulanslar ile Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayÄ±da güvenlik görevlisi sevk edilirken, hava alanÄ±ndan gelen ve askerleri taÅŸÄ±yan onlarca zÄ±rhlÄ± araç da olaÄŸanüstü güvenlik önlemleri altÄ±nda Cizre'den geçerek ÅžÄ±rnak'a gitmek üzere yollarÄ±na devam etti.