Ä°stanbul beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±nda etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava doluya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼

Ä°stanbul'da etkili olan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ Anadolu yakasÄ±nda yerini doluya bÄ±raktÄ±. Dolu nedeniyle arabalarÄ±n üzeri beyaza büründü.Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü'nün uyarÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bugün Ä°stanbul'da saÄŸanak sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Yer yer etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ, Ümraniye ve çevresinde yerini dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na bÄ±raktÄ±. Dakikalarca devam eden dolu, araçlarÄ±n üzerinde birikmesi kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.