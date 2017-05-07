TÃ¼rkiye'nin Onbirinci CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l iÃ§in zor gÃ¼n. GÃ¼l'Ã¼n babasÄ± 91 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet Hamdi GÃ¼l vefat etti.
Avrupa Gazete-Son dakika/Türkiye'nin Onbirinci CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah Gül için zor gün. Gül'ün babasÄ± 91 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet Hamdi Gül, çoklu organ yetmezliÄŸinden tedavi gördüÄŸü hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.RahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bir süredir tedavi gören 91 yaÅŸÄ±ndaki Gül, akÅŸam saatlerinde AcÄ±badem Kayseri Hastanesinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Abdullah Gül, cuma günü Kayseri'ye gelerek babasÄ±nÄ± ziyaret etmiÅŸti.Cenaze töreni yarÄ±nAhmet Hamdi Gül yarÄ±n topraÄŸa verilecek. Ahmet Hamdi Gül’ün cenaze namazÄ± yarÄ±n öÄŸleyin Melikgazi Ä°lcesi Cami-i Kebir’de kÄ±lÄ±nacak.Abdullah Gül'e taziye mesajlarÄ± yaÄŸÄ±yor.