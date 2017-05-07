Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/05/2017 22:25

Onbirinci CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l iÃ§in zor gÃ¼n

Abdullah GÃ¼l

TÃ¼rkiye'nin Onbirinci CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l iÃ§in zor gÃ¼n. GÃ¼l'Ã¼n babasÄ± 91 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet Hamdi GÃ¼l vefat etti.

Avrupa Gazete-Son dakika/Türkiye'nin Onbirinci CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah Gül için zor gün. Gül'ün babasÄ± 91 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet Hamdi Gül, çoklu organ yetmezliÄŸinden tedavi gördüÄŸü hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.RahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bir süredir tedavi gören 91 yaÅŸÄ±ndaki Gül, akÅŸam saatlerinde AcÄ±badem Kayseri Hastanesinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Abdullah Gül, cuma günü Kayseri'ye gelerek babasÄ±nÄ± ziyaret etmiÅŸti.Cenaze töreni yarÄ±nAhmet Hamdi Gül yarÄ±n topraÄŸa verilecek. Ahmet Hamdi Gül’ün cenaze namazÄ± yarÄ±n öÄŸleyin Melikgazi Ä°lcesi Cami-i Kebir’de kÄ±lÄ±nacak.Abdullah Gül'e taziye mesajlarÄ± yaÄŸÄ±yor. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Ä°stanbul beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±nda etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava doluya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼

askeri araÃ§

Askeri araÃ§ devrildi Ã§ok sayÄ±da asker yaralÄ±

ÅžÄ±rnak'Ä±n Cizre ilÃ§esinde askerleri taÅŸÄ±yan zÄ±rhlÄ± araÃ§ devrildi. Kaza sonucunda 9 asker yaralandÄ±

saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ

Dikkat 6 il iÃ§in kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'ndeki 6 ilde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak bekleniyor