Binlerce polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla TÃ¼rkiye'de dev operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±

TÃ¼rkiye'de bin 676 ekip ve 7 bin 118 personel ile baÅŸlatÄ±lan eÅŸ zamanlÄ± uyuÅŸturucu operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar var

Emniyet Genel MüdürlüÄŸü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde Türkiye genelinde uyuÅŸturucu operasyonu baÅŸlatÄ±ldÄ±.AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, ihbar ve istihbari bilgilerin deÄŸerlendirilmesi neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan uyuÅŸturucu madde ticareti yapan ÅŸüphelilere yönelik baÅŸlatÄ±lan eÅŸ zamanlÄ± "ÅŸafak" operasyonu kapsamÄ±nda, GümüÅŸhane ve Ardahan hariç 79 il için arama kararlarÄ± alÄ±ndÄ±. Tespit edilen 907 farklÄ± adreste 913 ÅŸüpheli ÅŸahsa yönelik gerçekleÅŸtirilen operasyona bin 676 ekip ve 7 bin 118 personel katÄ±ldÄ±.

BaÅŸkentteki operasyon

Operasyon kapsamÄ±nda Ankara'da belirlenen 13 noktaya da operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde AltÄ±ndaÄŸ'a baÄŸlÄ± YenidoÄŸan bölgesine gelen çok sayÄ±da polis ekibi, narkotik köpekler ve özel harekat polisleri eÅŸliÄŸinde bir çok adrese baskÄ±n yaptÄ±. UyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yönelik operasyonda bazÄ± evlerin kapÄ±larÄ± "koçbaÅŸÄ±" yardÄ±mÄ±yla kÄ±rÄ±larak içeri girildi ve geniÅŸ çaplÄ± arama yapÄ±ldÄ±. YenidoÄŸan'da özel harekat polislerinin girdiÄŸi bir evde yapÄ±lan aramada telsiz ele geçirilirken içeride bulunan bir kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

GözaltÄ± iÅŸlemleri sürüyor

Operasyona, KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ve Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri de destek verdi. BaÅŸkentte 500 polis ile 13 ayrÄ± bölgede gerçekleÅŸtirilen operasyonda ekiplerin aramalarÄ± ile gözaltÄ± iÅŸlemleri sürüyor.