Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/05/2017 08:52

BatÄ± Akdeniz iÃ§in kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re BatÄ± Akdeniz'de kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

BatÄ± Akdeniz'de öÄŸle saatlerinden itibaren kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor.Meteoroloji 4. Bölge MüdürlüÄŸü Antalya Bölgesel Tahmin ve UyarÄ± Merkezinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, BatÄ± Akdeniz'de bugün hava parçalÄ± çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçecek.Bölgede hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 1 ila 3 derece azalacak. Rüzgar, öÄŸle saatlerinden itibaren iç kesimlerde kuvvetli, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda yer yer fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esecek.Yetkililer, MuÄŸla, Isparta ve Burdur illerinde yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n kuvvetli geçmesinin beklendiÄŸini, yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli olunmasÄ±nÄ± istedi.

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