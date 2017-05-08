DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi aÃ§Ä±kladÄ± yasak resmen baÅŸladÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n bazÄ± ilÃ§elerinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonlar nedeniyle sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, Lice ve Hani ilçeleri kÄ±rsalÄ±nda faaliyet yürüten, aralarÄ±nda üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen PKK'lÄ± teröristler ve iÅŸbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ± ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacÄ±yla operasyon düzenleneceÄŸi kaydedildi.

Operasyon icra edilecek bölgelerde halkÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, sivillerin zarar görmemesi amacÄ±yla Ä°l Ä°daresi Kanununun ilgili maddeleri uyarÄ±nca Lice ilçesine baÄŸlÄ± AbalÄ±, Birlik, Åženlik, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, EcemiÅŸ, Daralan ve Duruköy, Hani ilçesine baÄŸlÄ± Serenköy, Uzunlar, YukarÄ±turalÄ±, Kalaba, Topçular, Akçayurt ve Kaledibi mahallelerinde saat 05.00'ten geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa çÄ±kmanÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.