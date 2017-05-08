Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/05/2017 09:29

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi aÃ§Ä±kladÄ± yasak resmen baÅŸladÄ±

sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n bazÄ± ilÃ§elerinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonlar nedeniyle sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, Lice ve Hani ilçeleri kÄ±rsalÄ±nda  faaliyet yürüten, aralarÄ±nda üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduÄŸu  deÄŸerlendirilen PKK'lÄ± teröristler ve iÅŸbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi,  bölgede teröristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo  alanlarÄ± ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele  geçirilmesi amacÄ±yla operasyon düzenleneceÄŸi kaydedildi.

Operasyon icra edilecek bölgelerde halkÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin  saÄŸlanmasÄ±, sivillerin zarar görmemesi amacÄ±yla Ä°l Ä°daresi Kanununun ilgili  maddeleri uyarÄ±nca Lice ilçesine baÄŸlÄ± AbalÄ±, Birlik, Åženlik, Erginköy, Tuzlaköy,  Çeper, EcemiÅŸ, Daralan ve Duruköy, Hani ilçesine baÄŸlÄ± Serenköy, Uzunlar,  YukarÄ±turalÄ±, Kalaba, Topçular, Akçayurt ve Kaledibi mahallelerinde saat  05.00'ten geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa çÄ±kmanÄ±n  yasaklandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

 
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