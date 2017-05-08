Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/05/2017 09:38

SigarayÄ± bÄ±rakmak isteyenlere mÃ¼jde ilaÃ§lar Ã¼cretsiz verilecek

sigarayÄ± bÄ±rakma

SayÄ±larÄ± 300,000â€™i geÃ§memek ÅŸartÄ±yla sigarayÄ± bÄ±rakma tedavisi alanlara sosyal gÃ¼vencesi olup olmadÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n nikotin replasman ve ilaÃ§larÄ± Ã¼cretsiz verilecek

Reuters'in haberine göre Bakanlar Kurulu’nun 6 MayÄ±s’ta Resmi Gazete’de yayÄ±mlanan ve belirli kamu hizmetlerinden kimlerin ücretsiz veya indirimli yararlanabileceÄŸini belirleyen, “kamuda tasarruf kararnamesi” olarak bilinen kararnameye bu yönde geçici bir madde ekleyen kararÄ± yayÄ±mlandÄ±.

Buna göre, sigarayÄ± bÄ±rakma tedavisi alanlar, sayÄ±larÄ± 300,000’i geçmemek ÅŸartÄ±yla herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’nca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na daÄŸÄ±tÄ±lacak nikotin replasman preparatlarÄ± ile ilaçlardan, tütün baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve eÄŸitim birimleri kanalÄ±yla yaralanmada “Tasarruf kararnamesi” kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tutulacaklar.

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