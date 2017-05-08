8 MayÄ±s Pazartesi yurt genelinde hava durumu nasÄ±l olacak

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re yurt genelinde yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkili olmasÄ± bekleniyor

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± kuzey, iç ve doÄŸu kesimlerde 3 ila 8 derece artacak, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak. RüzgarÄ±n, güney ve batÄ± yönlerden orta kuvvette, Marmara'nÄ±n güneyi, Ege Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, Ä°ç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve DoÄŸu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer kÄ±sa süreli fÄ±rtÄ±na (40-70 Km/sa) ÅŸeklinde esmesi bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve yer yer çok bulutlu, öÄŸleden sonra ve akÅŸam saatlerinde kÄ±sa süreli ve yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 25

Ä°stanbul: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 24

Ä°zmir: ParçalÄ± ve yer yer çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra kÄ±sa süreli ve yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 25

Bursa: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 28

Adana: ParçalÄ± ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 27

Antalya: ParçalÄ± ve yer yer çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra kÄ±sa süreli ve yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 23

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 21

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 16

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± bulutlu 25