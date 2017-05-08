DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne aÄŸÄ±r darbe

DiyarbakÄ±r'Ä±n Silvan ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri, Bayrak-51 operasyonu kapsamÄ±nda, DiyarbakÄ±r/Silvan Ä°lçesi kuzeydoÄŸusunda bölücü terör örgütüne ait çok sayÄ±da mühimmatÄ±n ele geçirildiÄŸini açÄ±kladÄ±.TSK'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "DiyarbakÄ±r/Silvan Ä°lçesi kuzeydoÄŸusunda icra edilen Bayrak-51 operasyonu kapsamÄ±nda, temas aramasÄ± esnasÄ±nda (KazandaÄŸÄ± Köyü) topraÄŸa gömülü vaziyette 1 adet Doçka Uçaksavar silahÄ±, 1 adet Kanas KeÅŸkin NiÅŸancÄ± Piyade tüfeÄŸi'ne ilave olarak, 1'i arama yapÄ±lan evde olmak üzere 4 adet AK-47 P.Tf., 1 adet Baretta marka tabanca, (691 adet Doçka, 2.057 adet Bixi, 10 adet Kannas, 552 adet M -16, 31 adet AK-47 Piyade tüfeÄŸi'ne ait olmak üzere) toplam 3.311 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiÅŸtir" denildi.