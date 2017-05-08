KahkahasÄ±yla Kim Milyoner Olmak Ä°ster yarÄ±ÅŸmasÄ±na damga vurdu

EkranlarÄ±n sevilen yarÄ±ÅŸma programÄ± Kim Milyoner Olmak Ä°ster adlÄ± yarÄ±ÅŸmada Nuray Okat adlÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n kahkahalarÄ± stÃ¼dyoyu inletti

ATV ekranlarÄ±nda Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n sunumuyla yayÄ±nlanan bilgi yarÄ±ÅŸmasÄ± 'Kim Milyoner Olmak Ä°ster'de dün akÅŸam yine ilginç anlar yaÅŸandÄ±.Çok güldüÄŸünü ve bazÄ± zamanlarda kendini tutamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten yarÄ±ÅŸmacÄ± Nuray Okat, Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan bu konuda anlayÄ±ÅŸlÄ± olmasÄ±nÄ± istedi. Bu kÄ±sa uyarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kahkahalara boÄŸulan yarÄ±ÅŸmacÄ±ya YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da eÅŸlik etmesi dikkatlerden kaçmadÄ±.