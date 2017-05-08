FlaÅŸ Yolcu otobÃ¼sÃ¼ devrildi Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Antalya'dan Tokat'a giden bir yol otobÃ¼sÃ¼ Ã‡orum'da devrildi. Kaza sonucunda 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 38 kiÅŸi yaralandÄ±

Çorum'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kiÅŸi öldü, ilk belirlemelere göre 38 kiÅŸi yaralandÄ±.Antalya'dan Tokat'a giden Bekir SatÄ±lmÄ±ÅŸ (52) yönetimindeki 60 BD 851 plakalÄ± yolcu otobüsü, Çorum-Mecitözü karayolunun 24'üncü kilometresindeki Elvançelebi mevkisinde devrildi.Kaza yerine çok sayÄ±da jandarma, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 38 kiÅŸi yaralandÄ±.YaralÄ±lar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.