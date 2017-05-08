MetrobÃ¼s duraÄŸÄ±nda facia yÃ¼rÃ¼yen merdivenlere Ã§ocuk sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±

Zincirlikuyu metrobÃ¼s duraÄŸÄ±nda yÃ¼rÃ¼yen merdivenden Ã§Ä±kan bir Ã§ocuk sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±

Zincirlikuyu metrobüs duraÄŸÄ±ndaki alt geçitten otobüs duraklarÄ±na çÄ±kan yürüyen merdivenlere 12-13 yaÅŸÄ±nda kimliÄŸi öÄŸrenilemeyen bir çocuk sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. ÇocuÄŸun annesi sinir krizi geçirirken olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yürüyen merdivene sÄ±kÄ±ÅŸan çocuÄŸa müdahale etti. Bilinci yerinde olan çocuÄŸun yaralandÄ±ÄŸÄ± gözlendi.Olay yerine ulaÅŸan itfaiye ekipleri ise çocuÄŸu sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerden kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.