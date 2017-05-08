Kontrolden Ã§Ä±kan otomobil restoranÄ±n bahÃ§esine daldÄ± 1 Ã¶lÃ¼ 1 yaralÄ±

Bursa'da dÃ¼n gece saat 22.00 civarÄ±nda meydana gelen olayda kontrolden Ã§Ä±kan otomobil restorana daldÄ±. Kaza sonucunda 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 1 kiÅŸi de yaralandÄ±

Edinilen bilgiye göre, kaza dün gece saat 22:00 sÄ±ralarÄ±nda Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Ä°zmir yolu üzerindeki Durak Muhallebicisinde meydana geldi.16 ET 092 plakalÄ± otomobil ÅŸehir merkezinden Nilüfer yönüne seyrettiÄŸi sÄ±rada kontrolden çÄ±kÄ±p yol kenarÄ±ndaki Durak Muhallebicisi'nin bahçesine daldÄ±. O sÄ±rada iÅŸyerine gelen müÅŸterilerin otomobillerine yer gösteren restoranÄ±n valesi 47 yaÅŸÄ±ndaki Ä°smail Åžener ile müÅŸteri Teyfide A.(65) isimli kadÄ±n müÅŸteri otomobil altÄ±nda kalarak yaralandÄ±. Restoranda yaÅŸanan koÅŸuÅŸturmadan faydalanÄ±p otomobilden inen sürücü olay yerinden kaçarken, aÄŸÄ±r yaralÄ± halde 112 ambulansÄ±yla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Ä°smail Åžener yapÄ±lan müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. AynÄ± hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nan Tevhide A.'nÄ±n ise hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

RestoranÄ±n çitlerini devirip bahçeye dalarak 2 kiÅŸiyi ezen kimliÄŸi belirsiz sürücü bir kiÅŸinin ölümüne bir kiÅŸinin de yaralanmasÄ±na neden oldu. Olay sonrasÄ± araçtan çÄ±kan sürücü olay yerinden kaçtÄ±. Ä°ÅŸyerinin güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri kaçan zanlÄ±nÄ±n kimliÄŸini belirlemeye çalÄ±ÅŸÄ±rken, olaydan bir saat sonra otomobilin sürücüsü olduÄŸunu iddia eden, R. P.(22) isimli kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.