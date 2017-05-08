LYS iÃ§in sunulan Ã¶nerge kabul edildi iÅŸte o karar

Haziran ayÄ±nda yapÄ±lacak LYS'ye girecek gÃ¶revliler ve Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in toplu ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ± Ã¼cretsiz olacak

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye Meclisinin Meclis 1. BaÅŸkan Vekili Ahmet Selamet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan mayÄ±s ayÄ± toplantÄ±larÄ±nÄ±n ilk birleÅŸiminde, AK Parti Grup BaÅŸkan Vekili Temel BaÅŸalan ve CHP Grup BaÅŸkan Vekili ErtuÄŸrul Gülsever, LYS sÄ±navlarÄ±nda toplu ulaÅŸÄ±m araçlarÄ±nÄ±n, öÄŸrenci ve görevlilere ücretsiz hizmet vermesini içeren önerge verdi. Söz konusu önerge, Meclis üyelerince oy birliÄŸiyle kabul edildi.

ÖÄŸrenci ve görevlilerin sÄ±nav yerlerine rahat ulaÅŸabilmesi için alÄ±nan karara göre, 2017- ÖSYS kapsamÄ±nda 10-11 ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde yapÄ±lacak olan LYS'ye girecek öÄŸrenci ve görevliler, sÄ±nav giriÅŸ veya görevli belgelerini ibraz ederek, Ä°ETT otobüsleri, Otobüs A.Åž. otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, tünel, Åžehir HatlarÄ± vapurlarÄ±, özel deniz motorlarÄ±, tramvay, metro, hafif metro, füniküler, teleferik ve KadÄ±köy Moda nostaljik tramvayÄ±nÄ± ücretsiz kullanabilecek.

- KAVURMACI'NIN TAHLÄ°YESÄ° PROTESTO EDÄ°LDÄ°

BazÄ± CHP'li Meclis üyeleri, FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) iÅŸ dünyasÄ± yapÄ±lanmasÄ±na yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan Ömer Faruk KavurmacÄ±'nÄ±n saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± gerekçesiyle adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmesini, protesto etti. Konuyla ilgili BüyükÅŸehir Belediye Meclisine önerge vermek isteyen CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin SaÄŸ, Türkiye'de cezaevlerinde birçok hasta bulunduÄŸunu anlatarak, benzer durumdaki hastalar cezaevindeyken KavurmacÄ±'nÄ±n tahliyesinin kamu vicdanÄ±nda kabul görmediÄŸini söyledi.

AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan, CHP'li Meclis Üyesi Nadir Ataman, Deniz Erzincan ve Hüseyin SaÄŸ, meclis oturumuna, üzerinde "Cezaevlerinde 31 epilepsi 925 hasta

hükümlü var. Kadir abinin damat serbest" yazan tiÅŸörtlerle katÄ±ldÄ±.

Meclis üyelerinin soru önergesi olarak yaptÄ±klarÄ± açÄ±klama üzerine, Meclis 1. BaÅŸkan Vekili Ahmet Selamet, "Ben bunu nereye sevk edeyim? Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na mÄ±? Önerge olmadÄ±ÄŸÄ± için baÅŸkanlÄ±ÄŸa havale etmiyorum." dedi.

AK Parti Grup BaÅŸkanvekili YardÄ±mcÄ±sÄ± Faruk AydÄ±n da "AlgÄ± operasyonu ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Mahkemenin ara kararÄ± ile yorum yapÄ±yoruz. Mahkeme devam ediyor. BaÄŸÄ±msÄ±z yargÄ±ya güveniyoruz, sonucunu bekleyelim." ifadelerini kullandÄ±.