TÃ¼rkiye genelindeki dev operasyonda 645 kiÅŸi yakalandÄ±

TÃ¼rkiye genelinde Ã§ok sayÄ±da ekip ve polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen operasyon sonucunda 645 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±

Emniyet Genel MüdürlüÄŸü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde, Türkiye genelinde uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yönelik düzenlenen operasyonda 645 ÅŸüpheli yakalandÄ±.

AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, ihbar ve istihbari bilgilerin deÄŸerlendirilmesi neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan uyuÅŸturucu madde ticareti yapan ÅŸüphelilere yönelik baÅŸlatÄ±lan eÅŸ zamanlÄ± "ÅŸafak" operasyonu kapsamÄ±nda, GümüÅŸhane ve Ardahan hariç 79 il için arama kararlarÄ± alÄ±ndÄ±.

Operasyona bin 676 ekip ve 7 bin 118 personel katÄ±ldÄ±

Tespit edilen 907 farklÄ± adreste 913 ÅŸüpheli ÅŸahsa yönelik gerçekleÅŸtirilen operasyona bin 676 ekip ve 7 bin 118 personel katÄ±ldÄ±.

Operasyonlarda 645 ÅŸüpheli yakalanÄ±rken aralarÄ±nda 136 kilo 310 gram esrar, 411 gram eroin, 25 kilo 40 gram afyon, bin 926 uyuÅŸturucu hap, 666 gram kokain, bin 478 gram sentetik uyuÅŸturucu, 138 gram metan, 700 sentetik ecza, 727 kenevir, 5 LSD, 30 tabanca, 74 av tüfeÄŸi, 855 fiÅŸek, 26 kurusÄ±kÄ± tabanca, 12 terazi ve 27 bin 305 lira ele geçirildi.