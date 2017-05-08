Meteoroloji uyardÄ± kuvvetli rÃ¼zgar ve fÄ±rtÄ±na geliyor

Meteorolojiden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re yarÄ±n bazÄ± bÃ¶lgeler iÃ§in kuvvetli rÃ¼zgar ve fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü, yarÄ±n yurdun iç kesimlerinde "kuvvetli rüzgar" ve "fÄ±rtÄ±na" uyarÄ±sÄ±nda bulundu.Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan "meteorolojik uyarÄ±"ya göre, yarÄ±n Marmara'nÄ±n güneyi, Ege Bölgesi, batÄ± Akdeniz, Ä°ç Anadolu ile orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatÄ± yönlerinden kuvvetli rüzgar etkili olacak.

KÄ±sa süreli fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esebilecek rüzgar nedeniyle çatÄ± uçmasÄ±, aÄŸaç ve direk devrilmesi, ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlardan dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± istendi.