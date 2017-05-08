Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/05/2017 21:57

Valilik aÃ§Ä±kladÄ± PKK'dan kaÃ§an 5 terÃ¶rist teslim oldu

terÃ¶rist teslim

ÅžÄ±rnak ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'dan kaÃ§an 5 terÃ¶rist teslim oldu

ÅžÄ±rnak'ta terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.ÅžÄ±rnak ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan biri yaÅŸÄ± küçük toplam 5 kiÅŸinin 8 MayÄ±s tarihinde terör örgütünden kaçÄ±p Silopi Habur SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda güvenlik güçlerine teslim olduÄŸu belirtildi. Teslim olan teröristlerle ilgili iÅŸlemlerin sürdüÄŸü kaydedildi.

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