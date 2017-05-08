Ankara'da Bylock kullanan 17 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

BaÅŸkent Ankara'nÄ±n PolatlÄ± ilÃ§esinde FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyon sonucunda 17 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ankara'nÄ±n PolatlÄ± ilçesinde FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÖ/PDY) soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda "ByLock" kullandÄ±klarÄ± iddia edilen 17 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.PolatlÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerince düzenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 17 kiÅŸi, "ByLock" kullandÄ±klarÄ± gerekçesiyle yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±larÄ±n emniyetteki iÅŸlemleri sürüyor.