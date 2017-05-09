TÃ¼rkiye'nin konuÅŸtuÄŸu Ã–zge protez bacak iÃ§in Ä°stanbul'a gidecek

Antalya'da babasÄ±nÄ±n kendi imkanlarÄ±yla protez bacak yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±zÄ± Ã–zge'ye protez bacak takÄ±lacak

Antalya'da sol ayaÄŸÄ±nÄ± bebekken kaybeden ve alüminyum doÄŸrama ustasÄ± babasÄ±nÄ±n evin tavanÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± düzenekle yürümeye baÅŸlayan, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n destek sözü verdiÄŸi 3,5 yaÅŸÄ±ndaki Özge YÄ±ldÄ±rÄ±m'a, Ä°stanbul'da protez takÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.Antalya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Menderes Türel, Özge bebeÄŸin babasÄ± Ali Ä°hsan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Antalya BüyükÅŸehir Özel EÄŸitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezine baÄŸlÄ± Engelli ve Engelli YakÄ±nlarÄ± Sosyal Tesisi ve Uygulama Merkezinde bir araya geldi.

Özge'nin babasÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m ile bir süre baÅŸ baÅŸa konuÅŸan Türel, daha sonra baÅŸka bir odada uyuyakalan Özge bebeÄŸi ziyaret etti.ÇÄ±kÄ±ÅŸta basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klama yapan Türel, Özge'nin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan haberdar olduklarÄ± gibi belediye olarak bütün imkanlarÄ±nÄ± aileye sunduklarÄ±nÄ± belirtti.

Türel, bir talihsizlik sonucu Özge bebeÄŸin bir ayaÄŸÄ±nÄ± kaybettiÄŸini dile getirerek, "Bunun telafisi bugünün teknolojisiyle, bilimiyle mümkün olabiliyor. Bir protez ayak katÄ±lmak suretiyle 3.5 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±mÄ±z da yaÅŸÄ±tlarÄ± gibi koÅŸmak, oynamak, yaÅŸÄ±tlarÄ±yla çocukluÄŸunu yaÅŸamak hakkÄ±dÄ±r." dedi.

Özge bebek protez için Ä°stanbul'a gidecek

Konuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi TÄ±p Fakültesi doktorlarÄ±ndan Türkiye'nin ilk yüz ile kol ve bacak naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan'Ä±n yakÄ±ndan ilgilendiÄŸini söyleyen Türel, muhtemelen Özge bebeÄŸe bir protez ayak takÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Türel, Ä°stanbul'da Özge bebeÄŸi protez ayak takÄ±ldÄ±ktan sonra Antalya'daki rehabilitasyon ile ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ± yürüteceklerini anlattÄ±.CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n bu konudaki hassasiyetlerinin fevkalade önemli olduÄŸunu vurgulayan Türel, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Bu konuda kendilerine ben de teÅŸekkürlerimi arz ediyorum. OnlarÄ±n bu hassasiyetleriyle birlikte bu gibi meselelerin son derece insani boyutta deÄŸerlendirilmesine örnek bir davranÄ±ÅŸ biçimidir. Bu gibi konularÄ± insani boyutta, her türlü sorumluluÄŸumuzdan daha önemli görüyoruz. Bunun içinde arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla birlikte gece gündüz çalÄ±ÅŸÄ±yoruz, gereÄŸini yapÄ±yoruz."