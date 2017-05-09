Ä°stanbul'da PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±lar var

Ä°stanbul'da aranan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK yanlÄ±sÄ± 17 ÅŸÃ¼pheliyi yakalamak iÃ§in baÅŸlatÄ±lan operasyon sonucunda 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, PKK/KCK'nÄ±n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Bu kapsamda ekipler, DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Anadolu bölgeleri baÅŸta olmak üzere terör operasyonlarÄ±nda ele geçirilen dijital materyallerde adlarÄ± bulunan ve Ä°stanbul'da terör örgütü adÄ±na faaliyet yürüttüÄŸü belirlenen kiÅŸilerin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma yürüttü.Ekipler, 17 kiÅŸinin yakalanmasÄ± amacÄ±yla gerçekleÅŸtirilen operasyonda 10 ÅŸüpheliyi gözaltÄ±na aldÄ±.Operasyon kapsamÄ±nda arama yapÄ±lan yerlerde çok sayÄ±da örgütsel doküman ve dijital malzemenin de ele geçirildiÄŸi öÄŸrenildi.