Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/05/2017 08:34

Ä°stanbul'da PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±lar var

terÃ¶r operasyonu

Ä°stanbul'da aranan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK yanlÄ±sÄ± 17 ÅŸÃ¼pheliyi yakalamak iÃ§in baÅŸlatÄ±lan operasyon sonucunda 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, PKK/KCK'nÄ±n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Bu kapsamda ekipler, DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Anadolu bölgeleri baÅŸta olmak üzere terör operasyonlarÄ±nda ele geçirilen dijital materyallerde adlarÄ± bulunan ve Ä°stanbul'da terör örgütü adÄ±na faaliyet yürüttüÄŸü belirlenen kiÅŸilerin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma yürüttü.Ekipler, 17 kiÅŸinin yakalanmasÄ± amacÄ±yla gerçekleÅŸtirilen operasyonda 10 ÅŸüpheliyi gözaltÄ±na aldÄ±.Operasyon kapsamÄ±nda arama yapÄ±lan yerlerde çok sayÄ±da örgütsel doküman ve dijital malzemenin de ele geçirildiÄŸi öÄŸrenildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
alÄ±ÅŸveriÅŸ poÅŸeti

Naylon poÅŸetler bundan bÃ¶yle bedava olmayacak iÅŸte fiyatÄ±

Her gÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 50 milyon civarÄ±nda tÃ¼ketilen naylon poÅŸet bundan bÃ¶yle belirli bir Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda verilecek

Aziz Sancar

Aziz Sancar'dan kanser hastalarÄ± iÃ§in Ã¶nemli uyarÄ±

2015 yÄ±lÄ±nda Nobel Ã–dÃ¼lÃ¼nÃ¼ alan Mardinli bilim insanÄ± Prof. Dr. Aziz Sancar kanser hastalarÄ±nÄ± yakÄ±ndan ilgilendiren bir aÃ§Ä±klamada bulundu

adana haberleri

KomÅŸularÄ±nÄ±n araÃ§larÄ±nÄ± benzinle cayÄ±r cayÄ±r yaktÄ±

Adana'da ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± normal olmayan bir kiÅŸi tarafÄ±ndan iki araÃ§ benzin dÃ¶kÃ¼lerek ateÅŸe verildi