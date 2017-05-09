Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/05/2017 08:45

KomÅŸularÄ±nÄ±n araÃ§larÄ±nÄ± benzinle cayÄ±r cayÄ±r yaktÄ±

adana haberleri

Adana'da ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± normal olmayan bir kiÅŸi tarafÄ±ndan iki araÃ§ benzin dÃ¶kÃ¼lerek ateÅŸe verildi

Adana'da ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozuk olduÄŸu belirtilen bir kiÅŸi tarafÄ±ndan benzin dökülerek ateÅŸe verilen iki araçta çÄ±kan yangÄ±n itfaiye ekiplerince söndürüldü.AlÄ±nan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi 80030 Sokak'ta, ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozuk olduÄŸu bildirilen Emin T, ailesiyle tartÄ±ÅŸÄ±p "Evi yakacaÄŸÄ±m." diyerek dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.Emin T, evinin yakÄ±nÄ±ndaki bir akaryakÄ±t istasyonundan aldÄ±ÄŸÄ± benzini komÅŸularÄ±na ait 01 DJG 20 ve 01 EMH 54 plakalÄ± araçlara dökerek ateÅŸe verdi.Çevredekilerin ihbarÄ± üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangÄ±na müdahale etti.Ä°tfaiye görevlilerinin söndürdüÄŸü yangÄ±nda, söz konusu iki araç kullanÄ±lamaz hale geldi. Çevredeki bir araçta da hasar oluÅŸtu.AraçlarÄ±nÄ±n yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören vatandaÅŸlar gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±.Emin T. ise polis ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AracÄ± yanan vatandaÅŸlardan AyÅŸegül B, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, söz konusu araçlarÄ± kundaklayan kiÅŸinin karÅŸÄ± komÅŸularÄ± olduÄŸunu söyledi.Bu kiÅŸinin, evini de ateÅŸe vermeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AyÅŸegül B, "Kaç defa komÅŸumuzun kapÄ±sÄ±nÄ± zorladÄ±. Çocukta her ÅŸey var; bÄ±çaklama, gasp, kapkaç... Biz kaç defa bu aileyi 'Buradan taÅŸÄ±nÄ±n, çocuÄŸunuz tehlikeli' diye uyardÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
alÄ±ÅŸveriÅŸ poÅŸeti

Naylon poÅŸetler bundan bÃ¶yle bedava olmayacak iÅŸte fiyatÄ±

Her gÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 50 milyon civarÄ±nda tÃ¼ketilen naylon poÅŸet bundan bÃ¶yle belirli bir Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda verilecek

Aziz Sancar

Aziz Sancar'dan kanser hastalarÄ± iÃ§in Ã¶nemli uyarÄ±

2015 yÄ±lÄ±nda Nobel Ã–dÃ¼lÃ¼nÃ¼ alan Mardinli bilim insanÄ± Prof. Dr. Aziz Sancar kanser hastalarÄ±nÄ± yakÄ±ndan ilgilendiren bir aÃ§Ä±klamada bulundu

terÃ¶r operasyonu

Ä°stanbul'da PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±lar var

Ä°stanbul'da aranan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK yanlÄ±sÄ± 17 ÅŸÃ¼pheliyi yakalamak iÃ§in baÅŸlatÄ±lan operasyon sonucunda 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±