KomÅŸularÄ±nÄ±n araÃ§larÄ±nÄ± benzinle cayÄ±r cayÄ±r yaktÄ±

Adana'da ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± normal olmayan bir kiÅŸi tarafÄ±ndan iki araÃ§ benzin dÃ¶kÃ¼lerek ateÅŸe verildi

Adana'da ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozuk olduÄŸu belirtilen bir kiÅŸi tarafÄ±ndan benzin dökülerek ateÅŸe verilen iki araçta çÄ±kan yangÄ±n itfaiye ekiplerince söndürüldü.AlÄ±nan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi 80030 Sokak'ta, ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozuk olduÄŸu bildirilen Emin T, ailesiyle tartÄ±ÅŸÄ±p "Evi yakacaÄŸÄ±m." diyerek dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.Emin T, evinin yakÄ±nÄ±ndaki bir akaryakÄ±t istasyonundan aldÄ±ÄŸÄ± benzini komÅŸularÄ±na ait 01 DJG 20 ve 01 EMH 54 plakalÄ± araçlara dökerek ateÅŸe verdi.Çevredekilerin ihbarÄ± üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangÄ±na müdahale etti.Ä°tfaiye görevlilerinin söndürdüÄŸü yangÄ±nda, söz konusu iki araç kullanÄ±lamaz hale geldi. Çevredeki bir araçta da hasar oluÅŸtu.AraçlarÄ±nÄ±n yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören vatandaÅŸlar gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±.Emin T. ise polis ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AracÄ± yanan vatandaÅŸlardan AyÅŸegül B, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, söz konusu araçlarÄ± kundaklayan kiÅŸinin karÅŸÄ± komÅŸularÄ± olduÄŸunu söyledi.Bu kiÅŸinin, evini de ateÅŸe vermeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AyÅŸegül B, "Kaç defa komÅŸumuzun kapÄ±sÄ±nÄ± zorladÄ±. Çocukta her ÅŸey var; bÄ±çaklama, gasp, kapkaç... Biz kaç defa bu aileyi 'Buradan taÅŸÄ±nÄ±n, çocuÄŸunuz tehlikeli' diye uyardÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.