Aziz Sancar'dan kanser hastalarÄ± iÃ§in Ã¶nemli uyarÄ±

2015 yÄ±lÄ±nda Nobel Ã–dÃ¼lÃ¼nÃ¼ alan Mardinli bilim insanÄ± Prof. Dr. Aziz Sancar kanser hastalarÄ±nÄ± yakÄ±ndan ilgilendiren bir aÃ§Ä±klamada bulundu

Savur’dan Amerika’ya ve oradan da Nobel ödülüne uzanan yaÅŸam öyküsünü anlatan Sancar, ÅŸu anda kanser tedavisinde kullanÄ±lan ilaçlardan birinin etkisini artÄ±rmak konusunda çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± da söyleyerek ÅŸu öneri ve uyarÄ±da bulundu:“Kanseri engellemek için vejetaryen yiyeceklerle besleniyorum. Günde 5-10 kilometre yürümeye çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Uykuyla aram iyi deÄŸil. Kanser hastalarÄ±na ‘Amerika’ya gelmeyin’ diyorum. YapÄ±lan tedaviler standarttÄ±r. Amerika, Avrupa ve dünyanÄ±n her yerinde aynÄ± tedavi tatbik ediliyor. Tedavide temel destek aile desteÄŸidir, buraya geldiklerinde aile desteÄŸinden yoksun kalÄ±yorlar.”

‘REÇETEMÄ° MUSKA DÄ°YE BAÅžLARINA KOYARLARDI’

Ä°stanbul’da tÄ±p eÄŸitimini bitirdikten sonra Savur’a baÄŸlÄ± Sürgücü Köyü’ndeki saÄŸlÄ±k ocaÄŸÄ±nda görev yapmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Prof. Dr. Aziz Sancar ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

“Beni o kadar severlerdi ki onlarÄ± muayene ettikten sonra reçete doldururdum, reçetemi baÅŸlarÄ±na muska diye koyarlardÄ±. O zamanlarÄ± özlüyorum, bana sorarsanÄ±z hayatÄ±mÄ±n en güzel dönemi Sürgücü Beldesi’nde doktorluk yaptÄ±ÄŸÄ±m dönemlerdi. Damda yatardÄ±k, Suriye’nin uzaktan iki ÅŸehrinin Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ± seyrederdik. Sabah ezan sesi ile uyanÄ±rdÄ±k.”

Savur’da 8 çocuklu bir ailede büyüdüÄŸünü belirten Prof. Dr. Sancar, annesine ayrÄ± bir yer ayÄ±rdÄ±. Annesi Meryem Sarcar’Ä±n bir köy imamÄ±nÄ±n kÄ±zÄ± olduÄŸunu ve normalde biraz tutuk ve kapalÄ± olmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini söyleyen Sancar ÅŸöyle konuÅŸtu:

BÜTÜN ÇOCUKLARININ OKUMASINI Ä°STEDÄ°

"Ama o Atatürk’ü taparcasÄ±na severdi. Atatürk’ün yaptÄ±ÄŸÄ± devrimleri kendi hayatÄ±na getirdiÄŸi deÄŸiÅŸiklikleri gördü. O bakÄ±mdan annem büyük Atatürk hayranÄ±ydÄ±. Atatürk’ün fazla vurguladÄ±ÄŸÄ± konu eÄŸitim ve bilimdi, onu annem de anladÄ±. O bakÄ±mdan bütün çocuklarÄ±na 'okuyacaksÄ±nÄ±z’ dedi ve onun sayesinde hepimiz okuduk."

Prof. Dr. Sancar, "1960’larda Ä°stanbul TÄ±p Fakültesinde gördüÄŸüm eÄŸitimi Avrupa’nÄ±n en iyi fakültelerinde alamazdÄ±nÄ±z. Harika bir eÄŸitim gördüm. Çok harika hocalarÄ±mÄ±z vardÄ±, beni iyi hazÄ±rladÄ± ben Amerika’ya hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ olarak geldim. Orada imkanlarÄ±mÄ±z yoktu, burada vardÄ± ama ben teorik olarak hazÄ±rdÄ±m" dedi.