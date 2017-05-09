Naylon poÅŸetler bundan bÃ¶yle bedava olmayacak iÅŸte fiyatÄ±

Her gÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 50 milyon civarÄ±nda tÃ¼ketilen naylon poÅŸet bundan bÃ¶yle belirli bir Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda verilecek

Naylon poÅŸetin yasaklanmasÄ±na iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar sürerken, Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n kararÄ±nÄ±n belli olduÄŸu öÄŸrenildi.Yeni Åžafak'ta yer alan habere göre, bakanlÄ±k yetkilileri poÅŸetin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik bir çalÄ±ÅŸma olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, poÅŸetin kullanÄ±mÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Yetkililer, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren naylon poÅŸetlerin 25-50 kuruÅŸ gibi ücretli olacaÄŸÄ±nÄ±, bunun davranÄ±ÅŸ biçimini deÄŸiÅŸtirmek için yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸÄ±yor.Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri yapÄ±lacak uygulamalarÄ± ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralÄ±yor: “Åžu anda üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konular plastik poÅŸetlerin yasaklanmasÄ± ÅŸeklinde deÄŸil. Avrupa BirliÄŸi çerçevesinde bir çalÄ±ÅŸma. Ambalaj AtÄ±klarÄ± Kontrol YönetmenliÄŸi taslaÄŸÄ±nda 01. 01. 2019 tarihinden itibaren alÄ±ÅŸveriÅŸ poÅŸetlerinin satÄ±ÅŸ noktalarÄ±nda ücretsiz verilmemesini öngören bir uygulama. Yasaklama yok. Tüketici bu poÅŸeti kullanmak istiyorsa, ücretli alacak. Åžu an bazÄ± yerlerde parayla poÅŸet satÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.”