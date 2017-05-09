Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/05/2017 13:34

Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda patlayÄ±cÄ± infilak ettirildi yaralÄ± askerler var

iran sÄ±nÄ±rÄ± patlama

HakkÃ¢ri Åžemdinli- Ä°ran hudut hattÄ±nda meydana gelen patlama sonucunda 3 asker yaralandÄ±

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), Hakkâri Åžemdinli- Ä°ran hudut hattÄ±nda icra edilen operasyonda MayÄ±n-EYP aramasÄ± esnasÄ±nda BTÖ tarafÄ±ndan tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucunda biri aÄŸÄ±r olmak üzere üç askerin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

TSK'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, 09 MayÄ±s 2017 tarihinde saat 06.00 sularÄ±nda 34'üncü Hudut Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± unsurlarÄ± tarafÄ±ndan, Hakkâri/Åžemdinli Ä°ran hudut hattÄ±nda icra edilen operasyonda MayÄ±n-EYP aramasÄ± esnasÄ±nda BTÖ tarafÄ±ndan tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucunda biri aÄŸÄ±r olmak üzere üç kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. YaralÄ± kahraman silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z derhal Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edilmiÅŸ olup tedavilerine devam edilmektedir. Meydana gelen olayda yaralanan kahraman silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar dileriz" denildi.

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