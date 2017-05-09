Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/05/2017 13:49

Jandarma personelini taÅŸÄ±yan araÃ§ devrildi yaralÄ±lar var

askeri araÃ§ devrildi

Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilÃ§esinde Jandarma personelini taÅŸÄ±yan zÄ±rhlÄ± aracÄ±n devrilmesi sonucunda yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilçesinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda zÄ±rhlÄ± aracÄ±n devrilmesi sonucu 6 asker yaralandÄ±.Edinilen bilgiye göre, KaÄŸÄ±zman'Ä±n Denizgölü mevkiinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda, jandarma personelini taÅŸÄ±yan zÄ±rhlÄ± araç, yola aniden çÄ±kan bir sürüye çarpmamak için manevra yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kontrolden çÄ±karak devrildi. Kazada, araçta bulunan 6 asker yaralandÄ±.YaralÄ± askerler ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi SaÄŸlÄ±k AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

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