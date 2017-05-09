Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/05/2017 13:54

Ä°stanbul'un bazÄ± ilÃ§elerinde 11 MayÄ±s PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 11 MayÄ±s PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Ä°stanbul'un Eyüp, BayrampaÅŸa, Sultangazi, SarÄ±yer, Büyükçekmece, Esenler, Fatih, BaÅŸakÅŸehir, BeÅŸiktaÅŸ, BaÄŸcÄ±lar, Zeytinburnu, Güngören ve ÅžiÅŸli  ilçelerinin bazÄ± mahallelerinde 11 MayÄ±s'ta 08.00 ile 22.00 saatleri arasÄ±nda deÄŸiÅŸik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.      

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine, BEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan "PlanlÄ± BakÄ±m ve YatÄ±rÄ±m ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±" bölümünden ulaÅŸabilecek.          

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