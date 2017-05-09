Dikkat o bÃ¶lgelerde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±na bekleniyor

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan uyarÄ±ya gÃ¶re bazÄ± bÃ¶lgelerde kuvvetli fÄ±rtÄ±na ve yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

Meteoroloji, öÄŸleden sonra Marmara'nÄ±n kuzeyi ile BatÄ± Karadeniz'de gök gürültülü saÄŸanak ve dolu beklendiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamada, Marmara'nÄ±n kuzeyi ve BatÄ± Karadeniz'de gök gürültülü saÄŸanak ve dolu beklendiÄŸi bildirildi.

Türkiye'nin kuzeybatÄ± kesimlerinde öÄŸleden sonra baÅŸlayacak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Trakya, Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, BartÄ±n ve Kastamonu'nun kuzey çevrelerinde yerel olarak kÄ±sa süreli kuvvetli gök gürültülü saÄŸanak ve dolu ÅŸeklinde görüleceÄŸi kaydedildi.Su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m ve yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rüzgara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

UlaÅŸÄ±mda aksamalara karÅŸÄ± uyarÄ±

Öte yandan son deÄŸerlendirmelere göre, rüzgarÄ±n bugün akÅŸam saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde, yarÄ±n gündüz saatlerinde ise Ä°ç Anadolu'nun doÄŸusu, DoÄŸu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve DoÄŸu Karadeniz'in iç kesimleri ile DoÄŸu Anadolu'da güney ve güneybatÄ±dan kuvvetli ve fÄ±rtÄ±na (50-80 yer yer 100 kilometre/saat) ÅŸeklinde esmesinin beklendiÄŸi bildirildi.Meydana gelebilecek çatÄ± uçmasÄ±, araç devrilmesi ve ulaÅŸÄ±mda aksamalara karÅŸÄ± vatandaÅŸlardan dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± istendi.