TÃ¼rk mÃ¼hendis feci kazada can verdi

ABD'de dÃ¼n deniz uÃ§aÄŸÄ± kazasÄ± meydana geldi. Kaza sonucunda 41 yaÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk mÃ¼hendis Ã‡aÄŸrÄ± Sever can verdi

Kaza, California’ya baÄŸlÄ± Napa County yakÄ±nlarÄ±ndaki Berryessa Gölü’nde meydana geldi. TeslimatlarÄ± henüz baÅŸlamayan hem suya hem de karaya inebilen Icon A5 tipi uçak, kalkÄ±ÅŸtan 20 dakika sonra göle düÅŸtü. ÇaÄŸrÄ± Sever ve Jon Karkow’un olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.

DHA’nÄ±n haberine göre; uçaÄŸÄ±n ilk ölümlü kazasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ulusal UlaÅŸtÄ±rma Emniyet Dairesi (NTSB) soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

ODTÜ’den 1998’de makine mühendisi olarak mezun olan Sever, master derecesinin ardÄ±ndan ABD'ye giderek, Leigh Üniversitesi’nde doktora yaptÄ±.

Daha sonra Ford ÅŸirketine giren Sever, son 3 yÄ±ldÄ±r Ürün TasarÄ±m ve GeliÅŸtirme Bölümü’nde müdür olarak çalÄ±ÅŸÄ±yordu. Sever'in Icon ÅŸirketi ile görüÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±, uçaÄŸÄ± tanÄ±mak amacÄ±yla demo uçuÅŸuna katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

KazanÄ±n ardÄ±ndan Icon ÅŸirketinde yapÄ±lan açÄ±klamada, “Çok üzgünüz. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. KazayÄ± araÅŸtÄ±ran NTSB ve Amerikan HavacÄ±lÄ±k Otoritesi FAA’ye her türlü desteÄŸi veriyoruz” ifadesi yer aldÄ±.

Ä°ki kiÅŸilik, üstten kanatlÄ±, tek motorlu uçak, “geleceÄŸin tasarÄ±mÄ±” olarak nitelendiriliyor. Hem gövde üzerine suya, hem de iniÅŸ takÄ±mlarÄ±nÄ± açarak karaya inebilen Icon A5, saatte 193 kilometre hÄ±za çÄ±kabiliyor.

Rotax 912 tipi motoruyla, toplam 446 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸa sahip uçaÄŸÄ±n menzili ise 556 kilometre.