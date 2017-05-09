Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/05/2017 17:22

6 ayrÄ± adrese dev operasyon Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ± var

uyuÅŸturucu operasyonu

Batman'da tespit edilen 6 adrese dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±sÄ± 11 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Batman'da uyuÅŸturucu madde satÄ±cÄ±larÄ±na yönelik 6 adrese düzenlenen operasyonda 11 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet MüdürlüÄŸü Narkotik Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince uyuÅŸturucu madde satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen 6 adrese operasyonu düzenlendi. 11 ÅŸüphelinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± operasyonda, 3 kilo 638 gram esrar, 3 adet ruhsatsÄ±z av tüfeÄŸi, bir adet ruhsatsÄ±z kurusÄ±kÄ± tabanca, 2 adet bÄ±çak, 13 adet av tüfeÄŸi fiÅŸeÄŸi ve bir adet KaleÅŸnikof marka silaha ait mermi ele geçirildi.

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