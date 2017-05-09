TerÃ¶ristlere ait sÄ±ÄŸÄ±nakta ele geÃ§irilenler ÅŸok etti

Erzurum'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

Erzurum'un KarayazÄ± ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediÄŸi terör operasyonunda tespit edilen 3 sÄ±ÄŸÄ±nakta, çok sayÄ±da silah, mühimmat ve yaÅŸam malzemesi ele geçirildi.Erzurum ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan KarayazÄ± ilçesinde "Åžehit Jandarma Uzman OnbaÅŸÄ± Åžükrü Åžahin 17-09" ismiyle bir operasyon gerçekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarÄ±na ait 3 sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±n tespit edildiÄŸi kaydedilen açÄ±klamada, ÅŸu bilgiler verildi:

"Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 9 MayÄ±s 2017 SalÄ± günü KarayazÄ± ilçesi SavacÄ±k Mahallesi kÄ±rsalÄ±nda gerçekleÅŸtirilen 'Åžehit Jandarma Uzman OnbaÅŸÄ± Åžükrü Åžahin 17-09' operasyonunda PKK/KCK terör örgütü mensuplarÄ±na ait 3 sÄ±ÄŸÄ±nak tespit edildi. SÄ±ÄŸÄ±naklarda yapÄ±lan aramada 5 kalaÅŸnikof piyade tüfeÄŸi, 1 mavzer piyade tüfeÄŸi, 3 anti tank roketatar mühimmatÄ± ve bunlara ait sevk fiÅŸeÄŸi, 18 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± düzeneÄŸi ve salça kutularÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ düzeneÄŸi güçlendirici çok sayÄ±da çivi, 1 akü, 1 piknik tüpü, 5 paket torpil, çeÅŸitli silahlara ait çok sayÄ±da mühimmat ve bol miktarda yaÅŸam malzemesi ele geçirildi."KÄ±rsalda terör örgütlerine yönelik yapÄ±lan arama ve tarama faaliyetlerine devam edildiÄŸi bildirildi.