Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/05/2017 17:27

TerÃ¶ristlere ait sÄ±ÄŸÄ±nakta ele geÃ§irilenler ÅŸok etti

terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ operasyonu

Erzurum'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

Erzurum'un KarayazÄ± ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediÄŸi terör operasyonunda tespit edilen 3 sÄ±ÄŸÄ±nakta, çok sayÄ±da silah, mühimmat ve yaÅŸam malzemesi ele geçirildi.Erzurum ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan KarayazÄ± ilçesinde "Åžehit Jandarma Uzman OnbaÅŸÄ± Åžükrü Åžahin 17-09" ismiyle bir operasyon gerçekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarÄ±na ait 3 sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±n tespit edildiÄŸi kaydedilen açÄ±klamada, ÅŸu bilgiler verildi:

"Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 9 MayÄ±s 2017 SalÄ± günü KarayazÄ± ilçesi SavacÄ±k Mahallesi kÄ±rsalÄ±nda gerçekleÅŸtirilen 'Åžehit Jandarma Uzman OnbaÅŸÄ± Åžükrü Åžahin 17-09' operasyonunda PKK/KCK terör örgütü mensuplarÄ±na ait 3 sÄ±ÄŸÄ±nak tespit edildi. SÄ±ÄŸÄ±naklarda yapÄ±lan aramada 5 kalaÅŸnikof piyade tüfeÄŸi, 1 mavzer piyade tüfeÄŸi, 3 anti tank roketatar mühimmatÄ± ve bunlara ait sevk fiÅŸeÄŸi, 18 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± düzeneÄŸi ve salça kutularÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ düzeneÄŸi güçlendirici çok sayÄ±da çivi, 1 akü, 1 piknik tüpü, 5 paket torpil, çeÅŸitli silahlara ait çok sayÄ±da mühimmat ve bol miktarda yaÅŸam malzemesi ele geçirildi."KÄ±rsalda terör örgütlerine yönelik yapÄ±lan arama ve tarama faaliyetlerine devam edildiÄŸi bildirildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
uyuÅŸturucu operasyonu

6 ayrÄ± adrese dev operasyon Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ± var

Batman'da tespit edilen 6 adrese dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±sÄ± 11 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ã‡aÄŸrÄ± Sever

TÃ¼rk mÃ¼hendis feci kazada can verdi

ABD'de dÃ¼n deniz uÃ§aÄŸÄ± kazasÄ± meydana geldi. Kaza sonucunda 41 yaÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk mÃ¼hendis Ã‡aÄŸrÄ± Sever can verdi

saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ

Dikkat o bÃ¶lgelerde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±na bekleniyor

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan uyarÄ±ya gÃ¶re bazÄ± bÃ¶lgelerde kuvvetli fÄ±rtÄ±na ve yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor