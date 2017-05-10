Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/05/2017 09:46

Dikkat saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ ve kuvvetli rÃ¼zgar geliyor

kuvvetli rÃ¼zgar ve saÄŸanak

Meteoroloji tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re bazÄ± illerde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ ve kuvvetli rÃ¼zgar bekleniyor

Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Bingöl, Tunceli ve AdÄ±yaman için saÄŸanak ve kuvvetli rüzgar uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.Meteoroloji ElazÄ±ÄŸ 13. Bölge MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Bingöl, Tunceli ve AdÄ±yaman'Ä± kapsayan bölgede yarÄ±n sabaha kadar saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak bekleniyor.Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n 3-5 derece artacaÄŸÄ± bölgede, rüzgar ise kuvvetli ÅŸekilde esecek.Bölgesel dolu yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±, kuvvetli rüzgar deÄŸiÅŸimi, yÄ±ldÄ±rÄ±m düÅŸmesi gibi ve kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlar ile ilgililerin tedbirli olmasÄ± gerekiyor.

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