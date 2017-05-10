Eski polisler FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne denk gelmiÅŸ ve resmi tatil olmuÅŸtu. Peki 19 MayÄ±s hangi gÃ¼ne denk geliyor? Hafta iÃ§i mi yoksa hafta sonu mu? AyrÄ±ntÄ±lar haberimizde