Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/05/2017 11:17

Eski polisler FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

fetÃ¶ operasyonu

ElazÄ±ÄŸ merkez olmak Ã¼zere 7 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda 12 eski polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

ElazÄ±ÄŸ merkezli 7 ilde, FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 12 eski emniyet personeli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamada, ElazÄ±ÄŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžubesi ekiplerinin koordinesinde ElazÄ±ÄŸ, Ankara, Adana, Aksaray, BalÄ±kesir, ÇankÄ±rÄ± ve Malatya'da operasyon düzenlendiÄŸi bildirildi.

Operasyonda ByLock kullandÄ±klarÄ± ve terör örgütüyle iltisaklÄ± olduklarÄ± tespit edilen 12 ÅŸüphelinin yakalandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen açÄ±klamada, gözaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan emniyete götürüldüÄŸü belirtildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
trafiÄŸe kayÄ±tlÄ± araÃ§ sayÄ±sÄ±

TÃœÄ°K aÃ§Ä±kladÄ± iÅŸte trafiÄŸe kayÄ±tlÄ± araÃ§ sayÄ±sÄ±

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K) verilerine gÃ¶re TÃ¼rkiye'de trafiÄŸe kayÄ±tlÄ± araÃ§ sayÄ±sÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

19 MayÄ±s

19 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ tatil olacak mÄ±

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne denk gelmiÅŸ ve resmi tatil olmuÅŸtu. Peki 19 MayÄ±s hangi gÃ¼ne denk geliyor? Hafta iÃ§i mi yoksa hafta sonu mu? AyrÄ±ntÄ±lar haberimizde

istanbul depremi

Ä°stanbul depremi iÃ§in o isimden korkutan aÃ§Ä±klama

Ä°TÃœ Maden FakÃ¼ltesi Jeofizik MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Ã–vgÃ¼n Ahmet Ercan Ä°stanbul ile ilgili korkutan deprem aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu