Eski polisler FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

ElazÄ±ÄŸ merkez olmak Ã¼zere 7 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda 12 eski polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
ElazÄ±ÄŸ merkezli 7 ilde, FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 12 eski emniyet personeli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamada, ElazÄ±ÄŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžubesi ekiplerinin koordinesinde ElazÄ±ÄŸ, Ankara, Adana, Aksaray, BalÄ±kesir, ÇankÄ±rÄ± ve Malatya'da operasyon düzenlendiÄŸi bildirildi.
Operasyonda ByLock kullandÄ±klarÄ± ve terör örgütüyle iltisaklÄ± olduklarÄ± tespit edilen 12 ÅŸüphelinin yakalandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen açÄ±klamada, gözaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan emniyete götürüldüÄŸü belirtildi.