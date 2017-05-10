Ä°stanbul depremi iÃ§in o isimden korkutan aÃ§Ä±klama

Ä°TÃœ Maden FakÃ¼ltesi Jeofizik MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Ã–vgÃ¼n Ahmet Ercan Ä°stanbul ile ilgili korkutan deprem aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu

Sözcü gazetesinin haberine göre Ä°TÜ Maden Fakültesi Jeofizik MühendisliÄŸi Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beklenen Ä°stanbul depremi hakkÄ±nda konuÅŸtu.

'DEPREMLER BEKLENEN TARÄ°HLERDEN ÖNCE HÄ°Ç OLMADI'

Türkiye'deki depremlerin periyodik bir sistemi olduÄŸunu söyleyen Prof. Dr. Ercan, beklenen Ä°stanbul depremi için tarih verdi:

"Son 2 bin 200 yÄ±l içinde Ä°stanbul 16 tane yÄ±kÄ±cÄ± deprem yaÅŸadÄ±. Åžimdi ise 17. depremini beklemektedir. Deprem oluÅŸumlarÄ±yla ÅŸiddetlerine bakÄ±nca aralarÄ±nda doÄŸrusal iliÅŸkiler olduÄŸunu görürüz. Depremler beklenen tarihlerden önce hiç olmamÄ±ÅŸtÄ±r. 2 bin 200 yÄ±lda sadece iki kez gecikmiÅŸ Ä°stanbul depremi. Åžimdiki beklenen Ä°stanbul depreminin olacaÄŸÄ± tarihe gelince. Bana göre Ä°stanbul depreminin tarihi 2045'tir. EÄŸer ÅŸanslÄ±ysak ve tarihteki üçüncü gecikme olayÄ± yaÅŸanÄ±rsa, Ä°stanbul depremi 2225'te olur."

DEPREMÄ°N ÅžÄ°DDETÄ°NÄ° SÖYLEDÄ°

Depremin sarsÄ±ntÄ±, sÄ±caklÄ±k ve Ä±ÅŸÄ±k gibi temel üç bileÅŸeni olmasÄ±na raÄŸmen Türkiyen'nin sadece sarsÄ±ntÄ± bileÅŸeni ile uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Prof. Dr. Ercan, olasÄ± Ä°stanbul depreminin ÅŸiddetini de söyledi:

"Ä°stanbul'da 7.5 ÅŸiddetinde bir depremin olma ihtimali binde birdir. Ä°stanbul depremi Kuzey Marmara'da Adalar'la Büyükçekmece arasÄ±nda meydana gelecektir. Åžiddeti ise yüzde 73 ihtimalle 6.4'le 6.7 arasÄ±nda olacaktÄ±r. Ä°kinci deprem Mürefte'ye uzanan fayÄ±n Marmara EreÄŸlisi açÄ±klarÄ±nda 7 ile 7.2 arasÄ±nda meydana gelecektir."