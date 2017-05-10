Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/05/2017 11:26

19 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ tatil olacak mÄ±

19 MayÄ±s

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne denk gelmiÅŸ ve resmi tatil olmuÅŸtu. Peki 19 MayÄ±s hangi gÃ¼ne denk geliyor? Hafta iÃ§i mi yoksa hafta sonu mu? AyrÄ±ntÄ±lar haberimizde

19 MayÄ±s güneune sadece  gün kaldÄ±. Herkes 19 MayÄ±s'in tatil olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyor. Son olarak 1 MayÄ±s emek ve dayanÄ±ÅŸma günü tatil yapan resmi kurumlar, 19 MayÄ±s'in hafta sonuna gelmemesini istiyor.

19 MayÄ±s 2017 Resmi tatili Cuma günü olacak. Cuma'dan baÅŸlayan tatil Pazar'a kadar devam edecek ve memurlar ile öÄŸrenciler 3 gün boyunca tatil yapabilecek.

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