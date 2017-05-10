Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/05/2017 11:34

TÃœÄ°K aÃ§Ä±kladÄ± iÅŸte trafiÄŸe kayÄ±tlÄ± araÃ§ sayÄ±sÄ±

trafiÄŸe kayÄ±tlÄ± araÃ§ sayÄ±sÄ±

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K) verilerine gÃ¶re TÃ¼rkiye'de trafiÄŸe kayÄ±tlÄ± araÃ§ sayÄ±sÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

TrafiÄŸe kayÄ±tlÄ± araç sayÄ±sÄ± mart ayÄ± sonu itibarÄ±yla 21 milyon 362 bin 512 oldu.Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K), 2017 yÄ±lÄ± mart ayÄ± motorlu kara taÅŸÄ±tlarÄ± istatistiklerini açÄ±kladÄ±. Buna göre; mart ayÄ± sonu itibarÄ±yla trafiÄŸe kayÄ±tlÄ± toplam 21 milyon 362 bin 512 adet taÅŸÄ±tÄ±n yüzde 53,8'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlÄ± taÅŸÄ±tlar oluÅŸturdu.

 
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