Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/05/2017 16:24

FÄ±rat YÄ±lmaz Ã‡akÄ±roÄŸlu'nun katil zanlÄ±sÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

FÄ±rat YÄ±lmaz Ã‡akÄ±roÄŸlu

Ege Ãœniversitesinde iki yÄ±l Ã¶nce Ã§Ä±kan olaylarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len FÄ±rat YÄ±lmaz Ã‡akÄ±roÄŸlu'nun katil zanlÄ±sÄ± Ã¼niversiteden atÄ±ldÄ±

Ege Üniversitesi Disiplin Kurulu, 20 Åžubat 2015'te üniversitede öÄŸrenciler arasÄ±nda çÄ±kan kavgada hayatÄ±nÄ± kaybeden Edebiyat Fakültesi öÄŸrencisi FÄ±rat YÄ±lmaz ÇakÄ±roÄŸlu'nun katil zanlÄ±sÄ± Nurullah S'nin okul ile iliÅŸiÄŸinin kesilmesine karar verdi.

Ege Üniversitesi Disiplin Kurulunun dün yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da alÄ±nan kararda, zanlÄ± Edebiyat Fakültesi öÄŸrencisi Nurullah S. hakkÄ±nda disiplin soruÅŸturmasÄ± açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Kararda, Nurullah S'ye, "..Maktul FÄ±rat YÄ±lmaz ÇakÄ±roÄŸlu'nu bÄ±çaklayarak yaralamasÄ± ve akabinde ölümüne yol açmasÄ±.." açÄ±kça tespit edilmesinden dolayÄ±, YükseköÄŸretim KurumlarÄ± ÖÄŸrenci Disiplin YönetmenliÄŸi'nin 9. maddesinin "c" bendi uyarÄ±nca "Yüksek öÄŸretim kurumundan çÄ±karma" cezasÄ± verildiÄŸi ifade edildi.Halen tutuklu yargÄ±lanan katil zanlÄ±sÄ± Nurullah S'nin üniversite ile iliÅŸiÄŸinin kesilmesine, Üniversite Disiplin Kurulunca oy birliÄŸiyle karar verildiÄŸi kaydedildi.

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