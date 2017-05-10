Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/05/2017 20:51

ÅžÄ±rnak'taki operasyonda Rus fÃ¼zesi ele geÃ§irildi

rus fÃ¼zesi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan verilen bilgiye gÃ¶re ÅžÄ±rnak'taki bir operasyonda Rus menÅŸeli SA-16 tipi hava savunma fÃ¼zesi ele geÃ§irildi

ÅžÄ±rnak Bestler-Dereler bölgesinde ’Åžehit Jandarma Uzman ÇavuÅŸ Yunus Ertürk Operasyonu’nun ikinci safhasÄ± 23’üncü Jandarma SÄ±nÄ±r Tümen KomutanlÄ±ÄŸÄ± emir-komutasÄ±nda, ÇakÄ±rsöÄŸüt 1’nci Jandarma Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Siirt 3’üncü Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ile 08 MayÄ±s’ta Hava Hücum HarekatÄ± ile baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Operasyonda komando birlikleri tarafÄ±ndan bugün yapÄ±lan temas aramasÄ± esnasÄ±nda terör örgütü mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan 500 metre derinliÄŸinde bir maÄŸara tespit edildi.

MaÄŸarada yapÄ±lan arama neticesinde terör örgütü mensuplarÄ±nca hava araçlarÄ±/helikopterlere saldÄ±rÄ± maksadÄ±yla kullanÄ±lan ve omuzdan atÄ±lan Rus menÅŸeli SA-16 tipi hava savunma füzesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili askeri kaynaklar da ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±: "Operasyonda komando birlikleri tarafÄ±ndan 10 MayÄ±s 2017 tarihinde yapÄ±lan temas aramasÄ± esnasÄ±nda BTÖ mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan 500 m derinliÄŸinde bir maÄŸara tespit edilmiÅŸtir. MaÄŸarada yapÄ±lan arama neticesinde BTÖ mensuplarÄ±nca hava araçlarÄ±/helikopterlere saldÄ±rÄ± maksadÄ±yla kullanÄ±lan ve omuzdan atÄ±lan Rus menÅŸeli SA-16 tipi hava savunma füzesi ele geçirilmiÅŸtir. Bölgede operasyon devam etmektedir" 

Kaynak: Hürriyet

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hava operasyonu

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