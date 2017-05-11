Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 11/05/2017 08:38

Valilik aÃ§Ä±kladÄ± 16 mahalledeki yasak kaldÄ±rÄ±ldÄ±

sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyon nedeniyle baÅŸlatÄ±lan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi

DiyarbakÄ±r'Ä±n Hani ve Lice ilçelerindeki 16 kÄ±rsal mahallede uygulanan sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, Lice ve Hani ilçeleri kÄ±rsalÄ±nda faaliyet yürüten, aralarÄ±nda üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen PKK'lÄ± teröristleri ve iÅŸ birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ± ile uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacÄ±yla operasyon düzenlendiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamada, operasyon düzenlenen bölgelerde halkÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± ve sivil vatandaÅŸlarÄ±n zarar görmemesi amacÄ±yla Ä°l Ä°daresi Kanununun ilgili maddeleri gereÄŸince, Lice ve Hani ilçelerinin sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde kalan 16 kÄ±rsal mahallede 8 MayÄ±s'ta ilan edilen sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n bugün saat 06.00'dan itibaren kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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