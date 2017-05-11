Meteorolojiden o iller iÃ§in kritik uyarÄ±

Meteoroloji tarafÄ±ndan yapÄ±lan son dakika uyarÄ±sÄ±na gÃ¶re bazÄ± illerde toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± bekleniyor

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü, Gaziantep, Kilis, ÅžanlÄ±urfa ve Mardin'de görülebilecek toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± konusunda vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±.Genel Müdürlükten yapÄ±lan açÄ±klamada, GüneydoÄŸu Anadolu'nun güneyindeki illerde sabahtan itibaren saat 18.00'e kadar rüzgarla toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± beklendiÄŸi bildirildi.

AçÄ±klamada, Gaziantep, Kilis, ÅžanlÄ±urfa ve Mardin'de etkili olmasÄ± beklenen toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± nedeniyle görüÅŸ mesafesinde azalma, hava kalitesinde düÅŸme gibi yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi.