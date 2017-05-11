Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 11/05/2017 17:53

AÄŸrÄ±'dan acÄ± haber geldi 2 asker ÅŸehit 11 asker yaralÄ±

ÅŸehit haberleri

AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 2 asker ÅŸehit oldu, 11 asker yaralandÄ±

Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, AÄŸrÄ± il Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, DoÄŸubayazÄ±t ilçesi Tendürek DaÄŸÄ± kÄ±rsalÄ±nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Tendürek DaÄŸÄ± kÄ±ÅŸlak mevkisinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarÄ± ile çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 5 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 uzman çavuÅŸ ÅŸehit oldu, 2'si aÄŸÄ±r olmak üzere 11 uzman çavuÅŸ ise yaralandÄ±.Durumu aÄŸÄ±r olan 2 asker Van'a sevk edilirken, diÄŸer 9 yaralÄ± asker ise DoÄŸubayazÄ±t Devlet Hastanesi'nde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

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