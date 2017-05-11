Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 11/05/2017 17:57

Malezya FETÃ–'cÃ¼ 3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± iade ediyor

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Malezya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Datuk Seri Ahmed Zahid Hamidi FETÃ–'cÃ¼ olduklarÄ± iddia edilen 3 TÃ¼rk hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Malezya'da 'ulusal güvenliÄŸe tehdit oluÅŸturduklarÄ±' gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±nan 3 isimden Ä°hsan Aslan'Ä±n MalezyalÄ± eÅŸinin 'Türkiye’ye göndermeyin' çaÄŸrÄ±sÄ±na Malezya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Datuk Seri Ahmed Zahid Hamidi yanÄ±t verdi.Söz konusu isimlerin üçüncü bir ülkeye deÄŸil, Türkiye'ye iade edilmesi gerektiÄŸini söyleyen Hamidi, "Üçüncü bir ülkeye deÄŸil Türkiye’ye gönderilmek zorundalar. OnlarÄ± baÅŸka bir ülkeye göndererek neden o ülkeye yük olalÄ±m? Konuyla polis ilgilenecek. SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilip edilmeyeceklerine polis karar verecek" dedi.

Malezya'da ilk olarak 2 MayÄ±s'ta okul müdürü Turgay Karaman ve iÅŸadamÄ± Ä°hsan Aslan, 5 MayÄ±s'ta da Ä°smet Özçelik isimli Türkiye vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu. Söz konusu kiÅŸilerin tutuklanma gerekçesi ise, MalezyalÄ± güvenlik yetkililerince yapÄ±lan açÄ±klamalarda 'ulusal güvenliÄŸi tehdit' olarak gösterilmiÅŸti.

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