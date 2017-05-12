Erzurum'da ÅŸiddetli deprem halkÄ± sokaÄŸa dÃ¶ktÃ¼

Erzurum'un AÅŸkale ilÃ§esinde meydana gelen deprem sonucu GÃ¶lveren Mahallesi'ndeki bazÄ± evlerde hasar meydana geldi

BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 20.58'de merkez üssü AÅŸkale ilçesi olan 4,7 büyüklüÄŸündeki deprem sonrasÄ±, vatandaÅŸlar ikinci bir sarsÄ±ntÄ± korkusuyla bir süre sokakta bekledi. SoÄŸuk havaya raÄŸmen yaklaÅŸÄ±k 2 saat aileleriyle dÄ±ÅŸarÄ±da bekleyen vatandaÅŸlar, daha sonra yeniden evlerine döndü.

SarsÄ±ntÄ±da herhangi bir can kaybÄ± yaÅŸanmazken, merkeze baÄŸlÄ± Gölveren Mahallesinde bazÄ± evlerde hasar oluÅŸtu.AFAD ile Türk KÄ±zÄ±layÄ± ekipleri, mahalleye giderek, evleri hasar gören vatandaÅŸlar için çadÄ±r kurma çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±.