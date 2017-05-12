Minik Ecrin'in cansÄ±z bedeni Ã§amaÅŸÄ±r makinesinde bulundu

Giresun'un Bulancak ilÃ§esinde yaÅŸanan olayda 6 yaÅŸÄ±ndaki Ecrin isimli Ã§ocuk Ã§amaÅŸÄ±r makinesinde Ã¶lÃ¼ bulundu

AlÄ±nan bilgiye göre, kÄ±zÄ± Ecrin'i (6) kreÅŸten alarak AcÄ±su Mahallesi'ndeki evlerine bÄ±rakan baba YiÄŸit K, daha sonra iÅŸ yerine gitti. KÄ±sa süre sonra eve gelen anne Sevcan K, evde bulamamasÄ± üzerine kaybolduÄŸunu düÅŸündüÄŸü kÄ±zÄ±nÄ± aramaya baÅŸladÄ±. Okuldan eve geldikten sonra kardeÅŸini arayan Hüseyin K, kapaÄŸÄ± kapalÄ± çamaÅŸÄ±r makinesinde bulduÄŸu Ecrin'i buradan çÄ±kardÄ±. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, saklanmak için makineye girdiÄŸi düÅŸünülen küçük kÄ±zÄ±n, nefessiz kalarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±lan çocuÄŸun cenazesi, Trabzon Adli TÄ±p Kurumuna gönderilecek.