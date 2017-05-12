9 iÅŸ adamÄ± hakkÄ±nda FETÃ– operasyonu baÅŸlatÄ±ldÄ±

Kayseri'de devam eden FETÃ– operasyonu kapsamÄ±nda 9 iÅŸ adamÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±ldÄ±

KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terörizmin FinansmanÄ±’ suçunu iÅŸledikleri deÄŸerlendirilen esnaf ve iÅŸ adamlarÄ±ndan oluÅŸan ÅŸüphelilere yönelik olarak operasyon yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan operasyonda A.B., A.O.B., N.K., Ä°.H.G., N.B., N.K., S.G. ve S.Ü. isimli ÅŸahÄ±slarÄ±n yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.