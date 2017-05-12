12 MayÄ±s 2017 yurtta hava durumu nasÄ±l olacak

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re 12 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ hava sÄ±caklÄ±klarÄ± mevsim normallerinde seyredecek

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n batÄ±, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacaÄŸÄ± ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.

RüzgarÄ±n ise genellikle kuzey ve kuzeybatÄ±, Ege ve Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda güney ve güneybatÄ± yönlerden hafif ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve az bulutlu 24

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve az bulutlu, gece saatlerinde kuzey kÄ±yÄ±larÄ± yer yer puslu 24

Ä°zmir: ParçalÄ± ve az bulutlu 30

Adana: Az bulutlu ve açÄ±k, ilk saatlerde yer yer pus ve sisli 29

Bursa: ParçalÄ± ve az bulutlu 29

Antalya: Az bulutlu 30

Samsun: ParçalÄ± bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kÄ±yÄ± kesimleri pus ve yer yer sisli 19

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu 18

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu 22

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve az bulutlu 26