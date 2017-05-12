TendÃ¼rek DaÄŸÄ±'nda operasyonlar devam ediyor 9 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

TendÃ¼rek DaÄŸÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik devam eden operasyonda toplamda 9 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, Tendürek DaÄŸÄ± KÄ±ÅŸlak mevkisinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiÄŸi, etkisiz hale getirilen teröristlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 9'a çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.AçÄ±klamada, bölgede operasyonlara kararlÄ±lÄ±kla devam edildiÄŸi kaydedildi.