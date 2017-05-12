Hafta sonu hava sÄ±caklÄ±klarÄ± 10 derece artacak

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re hafta sonu hava sÄ±caklÄ±klarÄ± 10 dereceye kadar artacak

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ± hafta sonu mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çÄ±kacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n hafta sonu ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çÄ±kacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Cumartesi günü ülkemiz genelinde yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmezken, Pazar günü öÄŸle saatlerinden itibaren kuzey, ve doÄŸu kesimlerde yerel saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ geçiÅŸlerinin görüleceÄŸi tahmin ediliyor" denildi.